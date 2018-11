Pioggia e viadotti a rischio ad Agrigento, incidenti a ripetizione sulla bretella Imera

Cresce il numero di incidenti sulla bretella Imera, nell'Agrigentino. L'ultimo risale a sabato, quando la bretella si è allagata causando lo scontro di un'auto contro il guard-rail.

L'automobilista non è rimasto ferito ma la macchina ha subito dei danni. L'episodio ha fatto accendere i riflettori sulle bretelle che conducono verso piazzale Rosselli e che, quando piove, si allagano. È stato proprio il comando provinciale dei vigili del fuoco a chiedere di intervenire al più presto per ripulire i canali di scolo e per evitare conseguenze molto più gravi.

