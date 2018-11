Strade da sistemare a Favara, il bando d’appalto scade oggi

Scade oggi il termine utile per la presentazione delle offerte al Libero Consorzio di Agrigento (ex Provincia Regionale) per partecipare alla gara relativa alla manutenzione di numerose strade urbane di Favara da svariati anni prive di manutenzione e costituenti delle autentiche trappole per pedoni e automobilisti.

La situazione si è aggravata con le ultime piogge che hanno allargato le buche trasformandole in autentiche voragini. In via Che Guevara addirittura sono comparse le transenne proibendo la circolazione in tutti e due i sensi di marcia a causa di una frana che rischia di compromettere anche la stabilità delle abitazioni confinanti.

L’intervento prevede una spesa di 240 mila euro, somme trasferite al Comune dall’Anas.

L’articolo completo nell’edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia.

