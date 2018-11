Tusa sul turismo di Licata: "Le imprese devono investire"

Visita istituzionale al Comune di Licata dell’assessore regionale ai Beni culturali ed all’Identità siciliana, Sebastiano Tusa. Il componente della giunta siciliana ha tenuto un incontro in municipio per mettere a fuoco i progetti legati ai restauri ed alla fruizione di beni culturali.

Da parte sua l'assessore Tusa, già profondo conoscitore della realtà licatese per quanto concerne la ricchezza del patrimonio storico- culturale, monumentale, paesaggistico, oltre a prendere atto delle richieste fatte dall'amministrazione comunale, non ha mancato di affermare che Licata «ha tutti gli ingredienti per poter puntare alla loro valorizzazione ed allo sviluppo anche economico della città, per arrivare al quale, oltre egli interventi diretti della Regione e del Comune, è anche auspicabile l'intervento dei privati, non tanto e non solo in termini economici, ma anche di progettazione e valorizzazione delle proprie potenzialità".

L’articolo completo nell’edizione Agrigento del Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE