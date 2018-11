Netturbini, ancora disagi ad Agrigento: proclamato sciopero per martedì

La raccolta del vetro è stata parziale. Ieri, nuova giornata di disagi ad Agrigento visto che gli operatori ecologici non sono riusciti a «coprire» per intero tutte le location previste e non sono dunque a riusciti a svuotare tutti i mastelli.

Esattamente per come era stato già previsto, i netturbini – ieri mattina, a fine turno, - si sono astenuti per due ore dal servizio e hanno preso parte all’assemblea preventivata in vista dello sciopero di martedì.

Mobilitazione che, però, potrebbe rientrare. I netturbini di Agrigento sono in stato di agitazione, e per martedì è stato appunto proclamato lo sciopero, per il ritardo nei pagamenti degli stipendi.

L’articolo completo nell’edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia.

