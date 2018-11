Misterioso incendio a Favara, fiamme al Postamat di via Carlo Alberto

Lo hanno cosparso di liquido infiammabile e hanno appiccato il fuoco. Misterioso incendio, nella serata di venerdì, al Postamat dell’ufficio postale «Favara 2» di via Carlo Alberto, nei pressi di piazza Della Vittoria. Impossibile - viste le inusuali modalità - ipotizzare un tentato furto.

Le fiamme hanno danneggiato oltre al Postamat anche il telaio e la vetrata della porta di ingresso e annerito il muretto attiguo. Ma quel rogo non avrebbe mai potuto danneggiare l’impianto fino al punto di riuscire a scardinarlo o aprirlo.

Scattato l’allarme, in via Carlo Alberto si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. Per i pompieri è stato semplice riuscire ad avere la meglio sulle fiamme. Al lavoro, durante la notte, anche i carabinieri della tenenza cittadina.

L’articolo completo nell’edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE