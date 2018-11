Fucilate contro un portone ad Agrigento, una denuncia

E’ stato individuato e denunciato, dalla Squadra Mobile alla Procura il presunto autore dell’intimidazione messa a segno, nella notte fra giovedì e ieri, in via Gioeni ad Agrigento. E’ un 35enne che è stato deferito per danneggiamento aggravato, porto abusivo di arma da fuoco ed esplosione d’arma da fuoco in luogo aperto al pubblico.

Il bersaglio dei tre colpi di fucile calibro 12, caricato a pallettoni, è stato un quarantenne agrigentino. Due colpi sono stati esplosi contro il portone della sua abitazione e un terzo in direzione della camera da letto. Per tutta la notte e ieri gli investigatori della Mobile hanno indagato e sono arrivati alla svolta.

