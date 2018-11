Carnevale di Sciacca, il corteo mascherato durerà un giorno in più

Un giorno in più di sfilata del corteo mascherato, ma nessun aumento del badget per la realizzazione dei carri allegorici. Sono le ultime novità riguardanti l’edizione 2019 del Carnevale di Sciacca, in programma dal 28 febbraio al 5 marzo.

Il sindaco, Francesca Valenti, e l’assessore allo Spettacolo, Mario Tulone, hanno fatto sapere che sono state avviate tutte le procedure amministrative per lo svolgimento della manifestazione.

Il dirigente del primo settore, Michele Todaro, a seguito dell’atto di indirizzo della giunta comunale, ha predisposto il bando in cui sono illustrate le modalità e i requisiti di partecipazione – alle procedure di selezione – delle associazioni dei carristi. Le istanze dovranno pervenire al protocollo generale del Comune di Sciacca entro le ore 13 di mercoledì prossimo, 21 novembre 2018.

