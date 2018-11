Esplode la vertenza rifiuti, assemblea dei netturbini di Agrigento: stop nella raccolta e disagi

Due ore di assemblea, ieri, per gli operatori ecologici in servizio ad Agrigento. Stop nella raccolta del secco residuo indifferenziato – e quindi disagi – in alcune strade della città.

Lo stesso accadrà anche sabato quando, per altre due ore, i netturbini si riuniranno per discutere della vertenza ma soprattutto dello sciopero di martedì.

L’assessore comunale all’Ecologia, Nello Hamel, ha annunciato, sempre ieri, che «avvierà eventuali ritiri straordinari nel corso dei prossimi giorni di cui verrà data informazione preventiva. Ci scusiamo per l’inconveniente determinato dall’esercizio del diritto di assemblea dei lavoratori».

