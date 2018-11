La Fortitudo Agrigento ha voglia di riscatto, due trasferte per tornare in alto

Archiviato il passo falso casalingo, in casa Fortitudo, si pensa alle prossime sfide. Agrigento è attesa da due trasferte in palazzetti notoriamente caldi. Prima nel Lazio e poi in Campania. La Fortitudo, intanto, prepara la partita di domenica 18 novembre, quando affronterà Latina. La sfida, valevole per l’ottava giornata di campionato, si giocherà al «PalaBianchini».

Ma Agrigento deve dosare le forze: dopo Latina sarà ancora trasferta con la sfida su un altro parquet rovente della serie A-2, quello di Scafati. Ed a proposito di palazzetti caldi, la società agrigentina ha incassato la prima multa stagionale. Si tratta di un provvedimento disciplinare arrivato per insulti reiterati agli arbitri.

