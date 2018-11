Raccolta differenziata, Agrigento primo capoluogo in Sicilia: sfiorato il 70 per cento

Agrigento è il primo capoluogo in Sicilia per raccolta differenziata. A ottobre la percentuale della raccolta ha quasi raggiunto il 70%, a luglio era arrivata al 69,65 per cento.

"Ci aspettavamo nei periodi di giugno, luglio e agosto un drastico abbassamento della percentuale – ha spiegato il sindaco Lillo Firetto - . A luglio è, invece, cresciuta. Poco, ma è cresciuta. Così come continua a crescere anche adesso". L'obiettivo adesso è quello di continuare a fare meglio, migliorando il dato.

