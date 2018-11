Distacco di un costone a Sciacca, sgomberate una decina di abitazioni

Una decina di abitazioni di Sciacca sono state sgomberate dalla Protezione civile per il rischio che possano essere interessate dall’improvviso distaccamento, avvenuto nel pomeriggio, di parte del costone a sud del monte Kronio.

I vigili del fuoco e gli uomini della forestale sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona. Alcuni massi sono precipitati nella zona sottostante, un’area interessata dalla presenza di numerose villette. Le autorità hanno ritenuto indispensabile mettere in

sicurezza l’area in attesa di ulteriori verifiche rimandate a domani, alla luce del giorno.

