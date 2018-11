Sciacca, la via Giovanni XXIII ancora chiusa e presidiata

Via Giovanni XXIII è ancora chiusa al transito e presidiata, durante le ore di maggiore traffico, anche dalla Polizia Municipale per evitare che le auto rimangano bloccate, ma in altre due zone della città, viale Siena e lungo la strada che conduce alla località balneare di Raganella, entro qualche giorno i lavori saranno completati e potranno transitare le auto.

Lo ha comunicato ieri l’assessore comunale alla Protezione civile, Mario Tulone. Mentre torna l’allerta meteo nella giornata di oggi la città registra qualche punto in proprio favore per quanto riguarda la viabilità. In queste zone è stato il nubifragio dei giorni scorsi a determinare i danni.

