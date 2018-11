Trafugati macchinari per la raccolta delle olive nell'Agrigentino

Non si rubano, nell’Agrigentino, soltanto le olive. Ma anche i macchinari o comunque quello che serve per raccoglierle. È accaduto proprio questo in contrada Belvedere ad Agrigento dove dei malviventi sono riusciti ad intrufolarsi in un caseggiato rurale e dal quale hanno portato via un abbacchiatore elettrico, delle batterie e un caricabatterie per l’apparecchiatura.

A fare la scoperta, non appena si è recato nel proprio caseggiato rurale, è stato il proprietario. L’agrigentino non ha potuto far altro, fra sgomento e rabbia, che chiamare le forze dell’ordine.

La notizia completa nell’edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

