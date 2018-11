Maltempo in Sicilia, danni per 20 milioni di euro a Palma di Montechiaro

Danni per 20 milioni di euro. Palma di Montechiaro è stata devastata dall’ondata di maltempo e la Giunta, quantificando sommariamente i danni, ha deliberato lo stato di calamità naturale e quello di emergenza per eccezionale evento meteorico. La delibera è stata già trasmessa al prefetto di Agrigento, al presidente della Regione, al commissario straordinario del Libero consorzio comunale, al dipartimento nazionale della Protezione civile, al dipartimento regionale della Protezione civile.

"Solo per il molo, per il rione Monti e per contrada Ciotta i danni sono stati stimati in circa 10, 12 milioni di euro. Ma

serve la messa in sicurezza delle acque bianche come il ripristino del manto stradale danneggiato e poi ci sono i danni dei privati - ha spiegato il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, - e arriviamo circa 20 milioni di euro».

