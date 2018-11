Sciacca, lotta al randagismo: accordo fra Comune e Lav

Un accordo con la Lav che, a titolo gratuito, offrirà la propria consulenza al Comune di Sciacca per affrontare il problema randagismo.

La prossima settimana verrà messo nero su bianco, ma già l’assessore comunale ai Diritti degli animali, Mario Tulone, anticipa parte dei contenuti.

«La Lav collaborerà a mettere in campo un piano operativo – dice Tulone - per affrontare adeguatamente il problema, ma ci sarà la presenza anche delle associazioni animaliste che operano a Sciacca. Un elemento fondamentale – aggiunge Tulone – sarà quello della realizzazione dei box pre degenza per i cani randagi che verranno accalappiati. Quelli post degenza verranno messi a disposizione dall’Asp».

