Omicidio questa mattina in pieno centro a Palma di Montechiaro. La vittima si chiama Ignazio Scopelliti, di 47 anni. L'uomo è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco in via Palladio tra le 10,30 e le 11.

Sul post stanno indagando i carabinieri della Stazione di Palma di Montechiaro, i colleghi di Licata e gli uomini del Reparto operativo di Agrigento.

