Ribera, i vigili sono pochi: arriva lo scout-speed

L'amministrazione comunale di Ribera vuole migliorare la viabilità e la sicurezza sulle strade e ha deciso di utilizzare sistemi di controllo elettronico, il cosiddetto «scout speed».

Sarà in dotazione, dal prossimo mese di novembre, per due mesi, su un’auto della Polizia municipale. L’obiettivo è, chiaramente, di proseguire poi con il progetto anche in futuro.

Il Comune di Ribera, intanto, lo ha ottenuto in affidamento al costo di 6 mila euro, ma in questo periodo, di due mesi, la previsione di incasso è di circa 15 mila euro.

