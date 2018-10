Pochi impiegati per curare il verde pubblico di Agrigento, la gestione passa a una ditta

Fino ad ora, dopo la scadenza di un precedente contratto di manutenzione, se ne sono sempre occupati gli impiegati di palazzo dei Giganti.

Adesso, però, prendendo contezza del fatto che il personale è carente e i mezzi necessari spesso non sono adeguati, il Comune ha deciso di correre ai ripari. E lo ha fatto perché il «servizio del verde pubblico è carente e il personale – hanno scritto dall’ente – non riesce ad effettuare in tempo utile le lavorazioni necessarie».

Il settore Sanità, Ecologia ed Energia del Municipio ha, dunque, predisposto un capitolato d’appalto per complessivi 39 mila euro, di cui 37.830 euro per il servizio.

L’articolo completo nell’edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE