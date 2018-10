Caccia agli evasori dell’Imu, partiti oltre settemila avvisi dal comune di Agrigento

Seimila avvisi di accertamento Imu 2014 e circa 1.400 per l’Imu dell’anno precedente. Ancora una volta, l’amministrazione comunale – dichiarando «guerra» all’evasione tributaria – sta cercando di recuperare quanto fino ad ora non ha incassato.

E lo ha fatto impegnando ben 27 mila euro complessivi per inviare – con Poste italiane – gli avvisi, sono 6 mila, di accertamento dell’imposta municipale per il 2014 e 1.400 per l’accertamento Imu 2013 per aree fabbricabili.

Sarà, per gli agrigentini, una fine dell’anno abbastanza complicata visto che palazzo dei Giganti non demorde e porta avanti la lotta all’evasione fiscale.

