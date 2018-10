Sacchetti dei rifiuti appesi, sindaco di Sciacca dispone il divieto

È stata necessaria un’ordinanza del sindaco, Francesca Valenti, per disporre ulteriori misure che prevedono «il divieto di collocare, in forma stabile, mediante corda, sacchetti dei contenitori dei rifiuti dai prospetti dei fabbricati (balconi o terrazze) ad altezza d’uomo, lasciando penzolare anche i ganci vuoti, cosa vietata per legge».

Il provvedimento del sindaco che verrà pubblicato all’albo pretorio nelle prossime ore dispone una serie di misure «a salvaguardia del decoro, della salute e della pulizia urbana per le utenze domestiche» e per i trasgressori multe fino a 500 euro.

