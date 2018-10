Nasconde sotto il sedile 5 panetti di hashish a Ribera, arrestato

Nasconde sotto il sedile di guida cinque panetti di hashish di mezzo chilo con un valore commerciale di alcune migliaia di euro. È finito in manette un giovane commerciante di Ribera, che durante un posto di controllo dei carabinieri è stato fermato con la sua auto lungo la statale 115.

Il giovane ha sin da subito mostrato un evidente nervosismo, che è aumentato quando i carabinieri, oltre ai documenti, gli hanno chiesto di scendere dall’auto per poterla ispezionare. I militari hanno controllato la parte sottostante al sedile di guida da sono saltati fuori cinque panetti di hashish ben occultati, del peso complessivo di quasi mezzo chilo, che sono stati sequestrati. Il ragazzo non ha saputo fornire alcuna giustificazione in merito alla droga.

Il ventitreenne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Per lui sono stati disposti i domiciliari, su disposizione dell’autorità giudiziaria.

