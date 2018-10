S. Margherita Belice, ultima fase di demolizione per palazzo Lombardo

«Realizzeremo uno spazio per i bambini, un parco giochi o un giardino, nell’area dove sorgeva il palazzo Lombardo». Lo ha annunciato ieri il sindaco di Santa Margherita Belice, Franco Valenti.

La struttura sta per essere interamente demolita. I lavori sono entrati nell’ultima fase e Valenti si spinge fino ad affermare: «Saranno completati in anticipo di circa un mese rispetto al previsto. A fine ottobre o al massimo nei primi giorni di novembre non ci sarà più nulla». L’area per i più piccoli, anche con i giochi, sarà realizzata con fondi comunali, ma a medio termine il sindaco guarda a un’altra realizzazione.

