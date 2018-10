Ossigeno per le casse comunali di Agrigento: cooperativa dovrà versare 114 mila euro

Condannati a pagare. Prima dal tribunale di Agrigento e poi dalla Corte d’appello. Il Comune della città dei Templi ha, adesso, un credito di 114.728,04 euro nei confronti dei proprietari di una cooperativa. Agrigentini che hanno già iniziato a pagare, ma a rate.

Era il 1986 quando palazzo dei Giganti concedeva alla società cooperativa il diritto di superficie «ad aedificandum» per 3.500 metri quadrati per la costruzione di alloggi sociali. Già nel 2006, il tribunale di Agrigento ha condannato i soci assegnatari al pagamento, in favore del Municipio, di 69.749,50 euro oltre interessi dal 20 settembre del 1996, per rimborso maggiori oneri di espropriazione.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE