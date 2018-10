Canicattì in festa per i 113 anni di "zia Dedè": è la terza donna più anziana d'Italia

Ha compiuto oggi 113 anni a Canicattì, la maestra Diega Cammalleri o «zia Dedé» com'è da tutti affettuosamente conosciuta e chiamata. La signorina Cammalleri con la sua età è una delle donne più anziane in Italia.

Nella speciale classifica infatti è preceduta solo da Maria Giuseppa Robucci di Poggio Imperiale in provincia di Foggia che ha 115 anni e 218 giorni e dalla siciliana Mariannina Genovese di Noto che ha appena otto giorni in più di lei.

Tutte e tre però non figurano nella speciale graduatoria mondiale dove la più anziana è la francese Jeanne Calment che ha 122 anni e 165 giorni mentre il più giovane, al centesimo posto è un’altra donna l’americana Bettie Chatmon che ha 114 anni e 109 giorni.

L’ultimo anno per la «Cavaliere» Diega Cammalleri, investita dell’onorificenza nel 2017, non è stato dei più belli

avendo perso a 106 anni la sorella Fifì con cui aveva condiviso tutta la vita. In ogni caso ha ricevuto la visita e gli auguri di parenti, amici e degli allievi di scuola elementare ancora in vita.

© Riproduzione riservata