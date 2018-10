Gestione integrata dei rifiuti ad Agrigento, nuova proroga fino al 20 novembre

Da una proroga all’altra. Quella firmata, dal sindaco Lillo Firetto, nelle ultime ore fino al 20 novembre. E sempre per assicurare la prosecuzione dei contratti per i servizi di gestione integrata dei rifiuti. Il tutto, come sempre, «per non determinare gravi pregiudizi per la salute e l’igiene pubblica».

L’inizio del nuovo appalto – per la raccolta dei rifiuti, con il «porta a porta», - era stato già prorogato questa estate, era luglio, e poi lo scorso 20 settembre. Rinvii su rinvii, dunque. Chi s’aspettava che, in queste settimane, entrassero in vigore nuovi servizi dovrà restare, inevitabilmente, deluso.

