Basket, Agrigento conquista la seconda vittoria: Cannon sugli scudi

Non lascia per strada niente, Agrigento, che dopo due giornate è già in vetta alla classifica a punteggio pieno. La «belva indomabile» esulta anche in trasferta dove ha superato Biella sul parquet di casa.

Il mattatore dell’incontro vinto dai biancazzurri per 63-61, è stato Cannon, autore di 15 punti in 29,47 minuti di utilizzo, 5 rimbalzi difensivi e 4 in attacco. Le percentuali al tiro, basse, hanno fatto la differenza, con i biancazzurri che con il loro 38.1%, hanno prevalso soprattutto in difesa crescendo alla distanza e riuscendo nell’impresa di portare a casa una vittoria che conta.

