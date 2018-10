Agrigento, l'assessore Amico lascia la giunta: al suo posto subentra Muglia

Giovanni Amico ha rassegnato le dimissioni da assessore al Bilancio e allo Sport per i crescenti impegni professionali che non gli consentono di dedicare la giusta quantità di tempo all’attività amministrativa. L’ormai ex assessore Giovanni Amico è stato nominato di recente direttore generale dell’aeroporto di Lampedusa e quindi non ha più il tempo materiale per potersi dedicare al Municipio di Agrigento che continua a navigare – finanziariamente parlando – in brutte acque. Al «suo» posto, subentra – il sindaco Lillo Firetto lo ha già designato - Massimo Muglia, docente di Economia pubblica e Relazioni internazionali, già amministratore della Provincia regionale e del Comune di Agrigento. Muglia era stato infatti assessore dell’ex sindaco Marco Zambuto.

