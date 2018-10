In provincia di Agrigento il 5 per cento è straniero

La percezione degli stranieri nel territorio della provincia di Agrigento è enorme ma questi sono meno del 5% della popolazione». Le parole della responsabile Migrantes Mariella Guidotti fotografano la situazione della popolazione straniera che abita le terre della provincia agrigentina, facendo un distinguo da quello che è il sentire comune e la realtà, nella quale è evidente di come la presenza non è affatto così grande come si pensa.

«Si grida all’invasione dei migranti– spiega Guidotti – ma alla fine la presenza sul territorio è marginale, la Sicilia è Agrigento sono solo un corridoio per queste persone».

Al di là del discorso sui centri di accoglienza, che conteranno in provincia 1100 migranti circa, non appena entra in vigore il nuovo bando della prefettura, la presenza di stranieri residenti ad Agrigento è oggi del 3,5% rispetto alla popolazione attuale.

