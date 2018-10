Basket, la Fortitudo Agrigento si aggiudica il derby con l'Orlandina: 105-99

La Fortitudo Agrigento si aggiudica il derby con l’Orlandina in un finale al cardiopalma. I biancazzurri vincono (dopo due tempi supplementari) con il punteggio di 105 a 99. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto e ne è scaturita una partita emozionante e spettacolare che al termine dei tempi regolamentari era finita in parità: 81 a 81. Tra le fila della Fortitudo, esordio assoluto per Amir Bell e Edoardo Fontana.

Ottima la partita dell'americano della Fortitudo Agrigento Cannon, bravissimo sia nei salvataggi che nei tiri dalla lunetta: 26 i punti messi a segno.

Fortitudo Agrigento – Orlandina (20-28, 23-16, 28-17, 10-20); (8-8, 16-10)

Fortitudo Agrigento 105

Bell 14, Cannon 26, Evangelisti 17, Cuffaro, Dimitri, Ambrosin 13, Nicoloso, Guariglia 10, Trupia, Zilli 11, Pepe 14, Fontana. All Ciani, ass Dicensi e Ferlisi

Orlandina 99

Bruttini 17, Laganà 10, Parks 9, Mobio 6, Triche 35, Bellan, Galipò, Neri, Donda 7, Lucarelli 8. All Sodini

