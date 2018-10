Allagamenti a Porto Empedocle, Girgenti Acque precisa: "Nessuna anomalia alle reti fognarie"

Il maltempo che ieri si è abbattutto su Porto Empedocle ha causato allagamenti in città, interessando soprattutto Via 4 novembre. In merito ai disagi che sono stati riscontrati dai residenti, la Girgenti Acque precisa che "nessuna problematica legata alle reti fognarie è stata rilevata" e che l'allagamento "è da addebbitare all'ostruzione delle caditoie delle acque meteoriche".

Pare che - continua il gestore del servizio idrico - la presenza di sacchetti di spazzatura, a causa della pioggia, siano scivolati, finendo nel punto di ingresso delle caditoie e causandone l'ostruzione.

"Si tiene a precisare che nessuna anomalia, legata alle reti fognarie, è stata rilevata - scrive Girgenti in una nota stampa - e che l’ostruzione delle caditoie non rientra tra le responsabilità di Girgenti Acque".

