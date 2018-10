Sbarchi senza sosta nelle ultime 24 ore tra Lampedusa e Porto Palo: arrivati 70 migranti

Sbarchi senza sosta nell'Agrigentino. Sono arrivati almeno più di settanta tunisini. A Lampedusa "nella notte tra domenica e lunedì intorno alle 4 sono sbarcate 13 persone di origini tunisine. Nella mattinata di ieri intorno alle 10 un nuovo sbarco nell'isola altre 17 persone. Infine in serata alle 22 sono arrivate altre 22 persone e alle 23 altri 12 migranti". Lo racconta il medico Pietro Bartolo, medico noto per il suo impegno nell'accoglienza, che continua a gestire l'ambulatorio sanitario sull'isola.

"Continuano ad arrivare a bordo di imbarcazioni molto piccole rischiando di morire in mare. Sono tutti in buone condizioni di salute, anche se arrivano dalla Tunisia in condizioni molto precarie. Sono per lo più giovani, donne con bambini, ma ci sono anche minori non accompagnati. Io temo che anche se le condizioni meteo sono peggiorate notevolmente nelle ultime ore, ci siano altre persone a bordo piccolissime imbarcazioni che stanno cercando di raggiungere l'Italia", denuncia il medico.

Intanto anche a Porto Palo, sulla costa di Menfi questa notte dodici tunisini sono sbarcati da un gommone. I carabinieri hanno bloccato cinque persone che hanno riferito che a bordo c'erano anche altri loro connazionali. La guardia costiera di Sciacca ha trovato l'imbarcazione poco distante dalla battigia.

