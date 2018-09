Polemica sulla guida di Agrigento, la replica della Feltrinelli

Dopo le parole poco carine nei confronti di Agrigento e dei suoi ristoratori pubblicata in una delle guide Rough Guide, la Feltrinelli replica alla lettera polemica del sindaco Lillo Firetto.

" Feltrinelli è il concessionario italiano di Rough Guide, uno dei marchi più autorevoli dell’editoria di viaggio, nato in Inghilterra nel 1982– hanno scritto nella lettera inviata a Firetto - . Le Rough Guide, note per lo stile diretto e l’approccio personale al viaggio, riportano considerazioni di carattere soggettivo, frutto di un’esperienza dell’autore stesso nei luoghi raccontati. Non possiamo che ringraziarla per la segnalazione che ci ha fatto pervenire, e sarà nostra cura condividere il suo punto di vista con la sede centrale di Rough Guide a Londra".

