Ospedali di Agrigento, 19 infermieri potenzieranno il personale in servizio

Diciannove nuovi infermieri potenzieranno il personale in servizio nei vari ospedali dell’Agrigentino. A firmare il conferimento di diciotto incarichi a tempo determinato e di una supplenza è stata la direzione strategica dell’azienda sanitaria provinciale di Agrigento. L’obiettivo è, come sempre, uno soltanto: incrementare l’efficienza operativa dei servizi e far fronte alle criticità dell’attuale carenza organica.

Il nuovo contingente di collaboratori professionali sanitari infermieri sarà variamente distribuito tra le diverse strutture aziendali: sei infermieri andranno ad integrare gli organici del presidio ospedaliero «Giovanni Paolo II» di Sciacca; altri due, sempre a Sciacca, saranno invece in forze al distretto sanitario di base.

