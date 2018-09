Sciacca, il parco giochi sarà rimesso a nuovo

Il parco giochi dello Stazzone potrà essere aperto entro pochi giorni, mentre quello della Perriera, al Museo del Carnevale, sarà sistemato anche con la collocazione di parte del tappetino nella zona in cui manca.

Per l’acquisto del tappetino per il parco giochi della Perriera si erano fatti avanti anche i Cinque Stelle, ma la prima giunta Valenti ha optato per un’altra soluzione: riceverlo, gratuitamente, da una ditta del messinese.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE