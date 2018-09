Canicattì, il M5S vuole sfiduciare il sindaco Ettore Di Ventura

Il Movimento Cinque stelle mette le mani avanti e prepara una mozione di sfiducia al sindaco di Canicattì, Ettore Di Ventura. Un segnale lanciato agli altri consiglieri di opposizione.

Servono 9 firme per portare l’atto in discussione in Consiglio ma per sfiduciare Di Ventura saranno necessari 14 voti. L’annuncio è stato dato dal meetup Canicattì in movimento, rappresentato dal Consigliere Fabio Falcone. «Il Movimento Cinque stelle – scrive Falcone - depositerà presso la presidenza del Consiglio comunale una mozione di sfiducia contro il sindaco aperta alla firma di tutti i consiglieri che vorranno condividerla".

