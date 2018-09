Ultima amichevole al PalaMoncada per la Fortitudo Agrigento, battuta l'Orlandina

Si chiude con un successo la preseason della Fortitudo Agrigento: al PalaMoncada i biancazzurri, ancora orfani di Simone Pepe ma con Amir Bell in campo, battono 99-76 l'Orlandina grazie a una grande prova del capitano Marco Evangelisti, autore di 25 punti.

"Stiamo crescendo, siamo più fluidi. Dobbiamo usare bene queste settimane che ci separano dall'avvio del campionato - ha commentato coach Franco Ciani dopo il successo - Purtroppo non siamo ancora al completo, questo sta frenando il nostro percorso di crescita. In questo momento le assenze hanno un loro peso. La cosa bella è vedere, seppur in amichevole, che sono partite vere e vive".

Una Fortitudo subito positiva nel primo quarto, con Amir Bell all'esordio in casa e bravo a innescare i compagni per il 21-13 iniziale. Nel secondo periodo di gioco partono meglio gli ospiti, trascinati da Brandon Triche. Dopo l'intervallo la Fortitudo sale in cattedra con un parziale di 5 a 0 dettato dalle incursioni di Evangelisti.

Ritmi alti anche nell'ultimo periodo di gioco: è ancora il capitano Evangelisti a infiammare i tifosi presenti al PalaMoncada. Bell ruba palloni e illumina il gioco mentre Ciani lancia sul parquet il classe 2000 Paolo Nicoloso. Agrigento gestisce bene il vantaggio fino alla fine e guarda con fiducia all'inizio del campionato.

IL TABELLINO

Fortitudo Agrigento - Orlandina Basket 99-76 (23-19, 22-19, 22-17, 32,17)

Fortitudo Agrigento Amir Bell 7, Rotondo, Cannon 2, Evangelisti 25, Cuffaro, Fontana 8, Dimitri 12, Ambrosin 19, Guariglia 9, Moricca, Nicoloso, Zilli 17. All. Ciani

Orlandina Basket Bruttini 19, Passera 3, Laganà ne, Mobio 5, eri, Mei 9, Triche 28, Bellan, Okilkevic, Donda, Lucarelli. All. Sodini

