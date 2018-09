Sciacca, la squadra è fatta: parte la giunta Valenti bis

È stata una giornata di intense trattative quella di ieri per definire la composizione della nuova giunta nella quale, come era previsto, non trovano spazio componenti della prima amministrazione guidata da Francesca Valenti.

Si attende solo l’ufficialità, ma fin dalla prima mattina di ieri si è appreso che in quota Pd entrerà in giunta Mario Tulone, giovane ingegnere ambientale. Sicilia Democratica, di Nuccio Cusumano, entra con due componenti in giunta, Carmelo Brunetto, avvocato, che è stato vice sindaco di Vito Bono, e Calogero Segreto, architetto, presidente di Italia Nostra.

