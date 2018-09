Licata, infermieri sul piede di guerra: trasferiti dopo dieci giorni di malattia

Infermieri sul piede di guerra per sostenere le ragioni dei loro colleghi in servizio al presidio ospedaliero «San Giacomo d’Altopasso» di Licata per una disposizione del direttore sanitario del nosocomio che prevede il trasferimento di reparto nel caso in cui un operatore si assenti per malattia per un periodo superiore a 10 giorni.

Insorgono i sindacati e l’Ordine delle professioni infermieristiche. Per Carmelo Aversa, segretario provinciale della Uil Fpl si tratta di una "decisione incredibile". Aversa ha chiesto l’immediata revoca della disposizione, ritenuta discriminatoria ed arbitraria, nonché antidemocratica

