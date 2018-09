Si chiude lo "Sciacca Film Fest", tutti i premiati dell'undicesima edizione

Si è chiusa con la consueta premiazione finale l'undicesima edizione dello Sciacca Film Fest. La cerimonia si è svolta nel complesso della Badia Grande di Sciacca.

Trionfo assoluto per il film di Paola Randi "Tito e gli alieni", seguito dalla pellicola di Valerio Vestoso "Essere Gigione" che si è aggiudicato la sezione documentari. In giuria il regista Antonio Bellia, la giornalista Paola Caridi e il regista Luciano Accomando.

Miglior corto della manifestazione quello di Pippo Mezzapesa, intitolato "La giornata". Menzioni anche ad"Eyes" di Laura Moraci, tra i corti per la fotografia, "Non è amore questo" di Teresa Giulia Sala per il coraggio.

Il pubblico ha assegnato un premio speciale al corto “Fisolofia” di Nicola Palmeri, il documentario "Asocial" di Lucio Laugelli e il lungometraggio: "Tito e gli alieni" di Paola Randi. Il premio Fijet è andato ad “Angeli del Mare” di Simone Gandolfo e "Miglior opera prima", a "Buonanotte" di Caterina De Mata.

Vittorio Bongiorno si è aggiudicato il premio FICE Sicilia per il suo "Greetings from Austin", mentre il regista Eduardo Veneziano ha ricevuto il premio del pubblico per evento speciale al suo “Un baiano pirandelliano”.

