Agrigento, senso unico alternato nella galleria Rocca di Corvo

Spostarsi da Agrigento diventa sempre più difficile. Alla «tradizionale» chiusura del viadotto Morandi, al senso unico alternato sul viadotto Salsetto e all’interdizione della canna Nord della galleria Santa Lucia, da lunedì mattina andrà ad aggiungersi anche il senso unico alternato – lungo la Statale 115 –all’interno della galleria «Rocca di Corvo» che sorge fra la frazione del Villaggio Mosè e Palma di Montechiaro.

«La prossima settimana, da lunedì a venerdì, in fascia oraria compresa tra le 9 e le 17, sarà in vigore il senso unico alternato all’interno della galleria ‘Rocca di Corvo’, tra il chilometro 202,100 e il chilometro 202,500 della strada statale 115 ‘Sud Occidentale Sicula’, tra Agrigento e Palma di Montechiaro" ha annunciato, ieri, l’Anas. La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola.

