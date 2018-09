Canicattì, spaccatura sulle iniziative dedicate a Livatino e al giudice Saetta

Lo scontro non si è ricomposto, la spaccatura è rimasta. Tra il Comune di Canicattì e le associazioni per la legalità non c’è stata intesa nel nome di Rosario Livatino e Antonino Saetta. E così l’ente ed i volontari hanno predisposto due programmi diversi per la Settimana della Legalità che si svolge dal 20 al 26 settembre.

Ognuno per la propria strada, ognuno con il proprio programma. Ma è una spaccatura che fa male, una situazione non bella che sicuramente è lo specchio di una città dalle mille contraddizioni. L'articolo dettagliato nel Giornale di Sicilia in edicola.

