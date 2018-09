Sorpresi a smontare uno scooter, tre minorenni denunciati a Sciacca

Sono stati sorpresi dai carabinieri mentre erano intenti a smontare uno scooter in pieno centro a Sciacca. Si tratta di tre giovanissimi di età compresa tra i 15 e i 17 anni, segnalati al tribunale per i minorenni e accusati di furto aggravato in concorso.

I militari dell'Arma si sono recati in via De Nicola intorno alle 3.30 a seguito di una segnalazione al 112, la pattuglia ha sorpreso i ragazzi intenti a smontare il ciclomotore servendosi di alcuni attrezzi. Alla vista dei carabinieri i tre hanno tentato la fuga ma sono stati subito bloccati.

Dopo un rapido accertamento al terminale i militari sono facilmente risaliti alla proprietaria del ciclomotore che ha successivamente formalizzato, in caserma, la denuncia per il furto subito.

