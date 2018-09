Prosegue lo Sciacca Film Fest, stasera il regista Pasquale Scimeca con "Balon"

Dopo l'avvio di ieri, prosegue lo Sciacca Film Fest, la competizione in cui vengono proiettate le opere in concorso nelle tre diverse sezioni: corti, lungometraggi e documentari.

Per la seconda giornata, oltre alla gara con le pellicole in concorso, stasera alle 21 arriverà il regista siciliano Pasquale Scimeca che nello Spazio Arena porterà il suo ultimo lavoro “Balon” con Vincenzo Albanese e David Koroma, film che è presentato in contemporanea anche al Festival Internazionale del Cinema di Frontiera di Marzamemi.

Tra gli ospiti ci sarà anche la regista Paola Randi, che partecipa al festival con il lungometraggio “Tito e gli alieni”. In arrivo anche il Festival del Cine Espanol, una rassegna itinerante che approderà allo Sciacca Film Fest con cinque pellicole in lingua originale.

Stasera sarà la volta del film “La noche que mi madre matò a mi madre” di Ines Paris. Il film in lingua originale sarà proposto alle 22.30 nella sala Degli Archi. Per la sezione “I Corti Fice”, opere proposte dalla Federazione italiana cinema d'essai, alle 22, nella sala degli Archi, la proiezione di “Ego” di Lorenzo Indovina.

Dopo il tramonto previsto un aperitivo accompagnato dalla musica di Libero Reina che, per l’occasione, si esibirà in una nuova veste musicale. Da quest'oggi prende il via anche “After Hours: Quelli del

'68” che allo scoccare della mezzanotte propone una delle prime cinque pellicole scelte dal direttore artistico della manifestazione, Sino Caracappa: si tratta del film “Zabriskie Point” di Michelangelo Antonioni”.

