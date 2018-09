Akragas, trattative ancora aperte ma l'esordio in Promozione è in dubbio

È ancora corsa contro il tempo per evitare di perdere il titolo di Promozione: l’Akragas ha chiesto in maniera informale alla Lega Sicula il rinvio della gara di esordio, in programma domani alle 15,30 contro il Casteltermini in trasferta. Ma i dirigenti della squadra granata si oppongono, per due motivi.

«Il primo è legato ad una sorta di fair play tra società – dice il dirigente del Casteltermini, Massimo Giuliano - perché prima di chiamare la Lega ci si mette d’accordo tra di noi e poi la decisione viene fatta ratificare dalla Lega. Invece ci siamo visti chiamare dalla Figc per sapere se eravamo disponibili a spostare il match perché gli avversari non sono pronti».

