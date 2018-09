Alla Seap Aragona il premio "Antonio Barbagallo" per la promozione in B2

La Seap Aragona ha ricevuto il prestigioso premio "Antonio Barbagallo", fondatore dell’Asd Pallavolo Roomy Catania e promotore di molte iniziative che hanno lasciato il segno tra i giovani, per la promozione in Serie B2 ottenuta al termine della scorsa stagione.

Il riconoscimento è stato consegnato a Catania al team manager della squadra, Massimiliano Cinà. Il premio Barbagallo era stato già assegnato alla Seap Aragona nel 2003 quando il club di Nino Di Giacomo fu promosso in Serie A2.

"La Seap Pallavolo Aragona - si legge in una nota - tiene a ringraziare la società Roomy Catania, con in testa Giovanni Barbagallo, per l’ottima organizzazione della manifestazione. Il premio “Antonio Barbagallo” è ormai da catalogare tra gli eventi più importanti dell’Isola che esalta e premia tutti gli attori della pallavolo siciliana: atleti, allenatori, dirigenti e arbitri".

