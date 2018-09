Rischio sismico, assegnati 60 mila euro per indagini tecniche in 4 scuole di Agrigento

E’ stata approvata dall’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale la graduatoria definitiva delle istanze ammesse a finanziamento per l'esecuzione di indagini diagnostiche e verifiche tecniche, finalizzate alla valutazione del rischio sismico negli edifici scolastici.

Per il Comune di Agrigento l’importo ammonta ad oltre 60 mila euro e riguarda quattro edifici scolastici e precisamente: la Scuola dell’infanzia plesso "Loris Malaguzzi", la Scuola primaria "Nuova Manhattan", la Scuola dell’infanzia Anna Frank "Giardino fiorito", la Scuola primaria "Giovanni Verga" e secondaria di primo grado "Reale". Lo rende noto il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto.

La graduatoria fa seguito ad un avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a regia regionale a cui la Giunta Comunale ha deliberato di partecipare nel novembre 2017. "Abbiamo lavorato sin dall’inizio per intercettare risorse finanziarie per le nostre scuole - sottolinea il sindaco Lillo Firetto -. E’ un utile passo, servono ulteriori risorse, ulteriori investimenti".

© Riproduzione riservata