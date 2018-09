Raccolta differenziata ad Agrigento, cambiano gli orari

Cambia l’orario di esposizione del mastello: dalle ore 21 del giorno precedente al momento dell’avvenuta raccolta e comunque, in ogni caso, entro le ore 16. Concessa la possibilità di utilizzare il cestello verde – quello utilizzato per la raccolta del vetro – per conferire l’umido eventualmente in eccesso.

Dopo un coro di polemiche, accuse e recriminazioni, ieri, il sindaco di Agrigento Lillo Firetto ha sostituito l'ordinanza, firmata ad inizio luglio, per la regolamentazione del «porta a porta». Un provvedimento, quello di allora, che costringeva i cittadini ad esporre i contenitori alle 23 e minacciava sanzioni per chi non avesse usato mastelli dei colori giusti.

