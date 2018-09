Naro, alloggi popolari consegnati dopo 15 anni

Altre 16 famiglie avranno una casa dove poter vivere serenamente grazie all’intervento pubblico. A Naro ci sono voluti ben 15 anni ma alla fine è stato concluso l'iter che vedrà consegnati i 16 alloggi popolari comunali di via Sofocle ai legittimi assegnatari. Questi alloggi erano stati costruiti quasi 15 anni fa, ma non erano stati completati, per cui l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Lillo Cremona, si è premurata di ottenere un finanziamento di 492 mila euro per il recupero e la razionalizzazione degli alloggi.

Con il finanziamento, l’ufficio tecnico comunale, diretto dall’ingegnere Francesco Puma, è riuscito a completare gli alloggi con gli infissi e gli impianti mancanti, sistemandoli pure all'esterno con l'adeguamento della strada d'accesso e il consolidamento del muro di sostegno. Da parte sua, l'ufficio comunale Demanio e Patrimonio, diretto dal geometra Lillo Terranova, ha provveduto alla verifica e all'aggiornamento della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi, tanto che adesso è tutto pronto per la consegna.

