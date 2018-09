Favara, la madre di Gessica: «Ricerche partite in ritardo»

Gli occhi pieni di lacrime e un cuore che non smette di crederci. Giuseppa Caramanno, madre di Gessica Lattuca, nella mattina di lunedì è stata visitata dal suo dottore che le ha fatto notare di come fosse dimagrita e provata, suggerendo di mangiare di più.

Lei però non riesce a darsi pace per la scomparsa della figlia ventisettenne madre di 4 figli, quei 4 figli che adesso tengono compagnia a lei, infondendole speranza.

«Non è possibile sparire così – si dispera – quel giorno è uscita per andare al supermercato, dopo essersi faccia la doccia e truccata. Io però la vedevo sempre più turbata e le ho chiesto se era tutto ok, ricevendo rassicurazione. Tornata dal supermercato è uscita per prendere un po’ d’aria - spiega – ma neanche ha fatto qualche passo ed è scomparsa. Io ho chiamato tutti, preoccupata, ma nessuno mi diceva che aveva visto Gessica».

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE