Akragas, ultime 24 ore di speranza: a rischio la partecipazione al campionato

Inizia male il progetto per la rinascita dell'Akragas: il rischio è di dover rinunciare al campionato di Promozione perché i dirigenti si sono dimessi e non ci sono finanziatori.

Se entro oggi, come scrive Paolo Picone sul Giornale di Sicilia, non si troveranno imprenditori disponibili a subentrare in società e quindi ipotetici finanziatori di un campionato regionale che non è certo la serie D o la Lega Pro, la squadra rinuncerà al campionato.

